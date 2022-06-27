Алаев назначен исполняющим обязанности президента РПЛ

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) и президент Футбольной национальной лиги Александр Алаев назначен временно исполняющим обязанности президента Российской Премьер-Лиги, информирует официальный сайт ФНЛ.

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Ранее сегодня на общем собрании клубов РПЛ Ашот Хачатурянц объявил об уходе с поста главы лиги. Алаев возглавлял ФНЛ с февраля 2021 года.

Напомним, Хачатурянц стал исполняющим обязанности президента Российской Премьер-Лиги в октябре 2021 года после ухода Сергея Прядкина в отставку. Официально назначение Хачатурянца было утверждено 22 ноября прошлого года.