Бывший игрок сборной Италии стал мэром Вероны

Бывший игрок «Ромы» и сборной Италии Дамиано Томмази стал мэром Вероны.

48-летний экс-футболист выступал на выборах в качестве независимого кандидата (получив поддержку левоцентристской Демократической партии) и победил действующего мэра Федерико Сбоарину.

Томмази набрал 54,4% голосов против 46,6% у конкурента. С 2011 по 2020 годы он занимал должность главы Ассоциации футболистов Италии.