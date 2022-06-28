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1 час назад

Бывший игрок «Ромы» и сборной Италии Томмази выиграл выборы мэра Вероны

Sports.ruиещё 3

Бывший игрок «Ромы» и сборной Италии Дамиано Томмази стал мэром Вероны.

Бывший игрок сборной Италии стал мэром Вероны
Фото: Sports.ruSports.ru

48-летний экс-футболист выступал на выборах в качестве независимого кандидата (получив поддержку левоцентристской Демократической партии) и победил действующего мэра Федерико Сбоарину.

Томмази набрал 54,4% голосов против 46,6% у конкурента. С 2011 по 2020 годы он занимал должность главы Ассоциации футболистов Италии.

В составе «Ромы» Томмази становился чемпионом Италии в 2001 году. В составе сборной страны выступал на ЧМ-2002 в Японии и Южной Корее.

Футбол,Демократическая партия США,
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