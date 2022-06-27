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1 час назад

Фанаты «Торпедо» будут бойкотировать матчи РПЛ из-за Fan ID

Чемпионат.comиещё 4

Активные болельщики московского «Торпедо» объявили, что собираются бойкотировать матчи Российской Премьер-Лиги из-за введения Fan ID. Фанаты подчеркнули, что будут бойкотировать все матчи независимо от того, внедрена ли система паспорта болельщика на каждом конкретно взятом стадионе.

Фанаты «Торпедо» будут бойкотировать матчи РПЛ из-за Fan ID
Фото: ГОЛУБОВИЧ ДМИТРИЙ, «ЧЕМПИОНАТ»ГОЛУБОВИЧ ДМИТРИЙ, «ЧЕМПИОНАТ»

«Перед стартом очередного чемпионата России хотим напомнить, что наша позиция относительно Fan ID осталась неизменной. Мы бойкотируем все матчи РПЛ, независимо от того, внедрена ли система Fan ID на стадионе проведения м

Придерживаясь этого принципа, мы будем бойкотировать любые другие турниры, на которых введут Fan ID. Люди, оформившие Fan ID, автоматически становятся персонами нон-грата в фанатском движении.

Респект всем честным! «Торпедо» – это мы!» — написало фанатское объединение Запад-5 Ultras в своём сообществе во «ВКонтакте».

Напомним, ранее о бойкоте матчей РПЛ из-за Fan ID объявили активные фанаты «Спартака», «Динамо» и ряда других клубов.

Футбол,Торпедо,Динамо,Спартак,
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