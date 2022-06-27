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2 часа назад

Футболист «Динамо» чуть не подрался с охранником Егора Крида на матче с участием Овечкина

Чемпионат.com

В субботу, 25 июня, состоялся выставочный матч московского «Динамо» с блогерской командой «Амкал» (5:0). Перед игрой известный исполнитель Егор Крид дал концерт на стадионе в честь своего дня рождения, а в самом матче за «Динамо» сыграл известный российский хоккеист Александр Овечкин. Несмотря на столь масштабное шоу для зрителей, некоторые его интересные детали всё же остались за кулисами.

Футболист «Динамо» чуть не подрался с охранником Егора Крида
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Как информирует телеграм-канал Baza, после матча Егор Крид получил в подарок торт с 28 свечами (именно столько лет исполнилось артисту). Вратарь «Динамо» Игорь Лещук решил повеселиться и соблюсти известную футбольную традицию — праздничный торт практически сразу оказался у Егора Крида на лице.

Охранник артиста не разделил весёлый настрой Лещука и ринулся к футболисту. Между ними начал разгораться конфликт. И когда дело едва не дошло до драки, в ситуацию вмешался непосредственно Егор Крид. Певец стал дружелюбно общаться с Лещуком, продемонстрировав своему охраннику, что не видит ничего плохого в действиях футболиста «Динамо».

Позже представители Егора Крида объяснили игрокам и сотрудникам «Динамо», что охранник просто очень ответственно отнёсся к своей работе. После этого Егор Крид вместе с дебютировавшим в футболе хоккеистом Александром Овечкиным ушли в VIP-ложу, где праздновали день рождения артиста.

Футбол,Игорь Лещук,Крид,Александр Овечкин,Динамо,
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