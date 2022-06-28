«Спартак» проводил Ларссона ироничным постом

Пресс-служба «Спартака» иронично отреагировала на расторжение клубом контракта с 25-летним шведским нападающим Джорданом Ларссоном.
Ранее форвард заявил, что рад возможности не возвращаться в «Спартак», так как ФИФА разрешила легионерам РПЛ приостанавливать контракты до 30 июня 2023 года.
Пресс-служба «Спартака» опубликовала фото Ларссона в черном смокинге со статистикой: 0 голов, 0 ассистов, 7 интервью.
«Спасибо за насыщенный сезон в РПЛ, агент №007», — говорится в сообщении.
Швед играл за «Спартак» с 2019 года. На счету нападающего 83 матча, 27 голов и девять результативных передач.