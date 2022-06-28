Нападающему «Оренбурга» продлили дисквалификацию за допинг

Напомним, что Обухов был дисквалифицирован в июле прошлого года на шесть месяцев после перепроверки ВАДА допинг-проб в рамках расследования, направленного против российского спорта. Отметим, что на сборах молодежной сборной России в 2013 году в тесте футболиста был обнаружен метандиенон.