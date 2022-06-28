Обухов ушел из «Оренбурга»

Спортивный арбитражный суд (CAS) по апелляционной жалобе Всемирного антидопингового агентства (WADA) пересмотрел решение о дисквалификации Обухова, полученной им в 2021 году во время выступления за «Ростов» за допинг-пробу, которая была взята в 2013 году на сборах молодежной сборной России. Форвард вновь ограничен от деятельности, связанной с футболом, на полгода.