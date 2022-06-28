Обухов ушел из «Оренбурга»

Нападающий «Оренбурга» Владимир Обухов покинул расположение команды после продления дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, сообщает пресс-служба клуба в Telegram.
Спортивный арбитражный суд (CAS) по апелляционной жалобе Всемирного антидопингового агентства (WADA) пересмотрел решение о дисквалификации Обухова, полученной им в 2021 году во время выступления за «Ростов» за допинг-пробу, которая была взята в 2013 году на сборах молодежной сборной России. Форвард вновь ограничен от деятельности, связанной с футболом, на полгода.
— Футбольный клуб «Оренбург» искренне сожалеет о сложившейся ситуации и, подчиняясь решению CAS, прекращает работу Владимира на сборах. В настоящий момент Владимир Обухов покинул расположение команды. Будем ждать Владимира после решения озвученных выше проблем, — говорится в заявлении клуба.
Главный тренер клуба Марцел Личка также выразил сожаление в связи с продлением дисквалификации футболиста.
— К сожалению, расположение команды покинул хороший футболист и, самое главное, хороший человек — Владимир Обухов, — сказал Личка.
30-летний Обухов в минувшем сезоне провел 10 матчей в ФНЛ, забил 6 мячей и сделал 1 результативную передачу.