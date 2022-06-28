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19 минут назад

Глава МВД Франции принес извинения за плохую организацию финала Лиги чемпионов по футболу

ТАСС

Организаторам финального матча Лиги чемпионов по футболу между испанским "Реалом" и английским "Ливерпулем" следовало лучше подойти к проведению этого события. Об этом во вторник в эфире радио RTL заявил Жеральд Дарманен.

Глава МВД Франции извинился за плохую организацию финала ЛЧ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Реал" победил "Ливерпуль" со счетом 1:0 в финале Лиги чемпионов и в 14-й раз в истории выиграл турнир. Начало матча было задержано на 37 минут из-за проблем с безопасностью.

"Следовало ли лучше организовать матч на "Стад де Франс"? Да. На мне лежит доля ответственности за произошедшее. Я приношу свои извинения всем, кто пострадал от этой плохой организации", - сказал Дарманен

Согласно данным МВД, более 100 человек были задержаны за различные правонарушения на спортивной арене и в районе фан-зон перед началом и во время финала. В стычках с болельщиками на подступах к стадиону пострадали семь сотрудников полиции.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принес извинения болельщикам, пострадавшим в результате беспорядков. УЕФА поручил провести независимую проверку, чтобы выявить недостатки в организации финала и определить ответственных за неудачные решения.

Изначально финал Лиги чемпионов должен был пройти в Санкт-Петербурге. 25 февраля УЕФА объявил о переносе матча в Париж из-за ситуации на Украине.

Футбол,Реал,УЕФА,
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