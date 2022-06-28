Игрок «КС» Ломаев рассказал о странностях вратарей

«Вообще согласен, что вратари странноватые, не от мира сего. А как может быть иначе, если ты каждый день падаешь на землю, головой бьешься, тебе по голове с метра бьют. Человек с детства идет против всех, против толпы. Уже это решение не самое нормальное, так что ничего удивительного. В Томске играл вратарь, который в 11 лет вешал презервативы на перекладину. Такая примета у него была, талисман. В 11 лет!» — приводит слова Ломаева Sports.