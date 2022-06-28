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57 минут назад

Игрок "КС" Ломаев рассказал о странностях вратарей

Газета.Ru

Голкипер молодежной сборной России и самарских «Крыльев Советов» Иван Ломаев подтвердил миф о странностях футбольных вратарей.

Игрок «КС» Ломаев рассказал о странностях вратарей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Вообще согласен, что вратари странноватые, не от мира сего. А как может быть иначе, если ты каждый день падаешь на землю, головой бьешься, тебе по голове с метра бьют. Человек с детства идет против всех, против толпы. Уже это решение не самое нормальное, так что ничего удивительного. В Томске играл вратарь, который в 11 лет вешал презервативы на перекладину. Такая примета у него была, талисман. В 11 лет!» — приводит слова Ломаева Sports.

Ломаев является воспитанником «Чертаново». В 2020 году он в составе группы из восьми игроков московского клуба перешел в самарские «Крылья Советов».

В прошлом сезоне 23-летний голкипер принял участие в 28 матчах своей команды в Российской премьер-лиге (РПЛ) и пропустил 34 мяча (6 с пенальти).

По итогам сезона «Крылья Советов» заняли восьмое место.

Лучшим голкипером сезона в РПЛ был признан капитан ЦСКА Игорь Акинфеев.

Ранее сообщалось, что бывший вратарь «Спартака» Антон Митрюшкин подписал контракт с подмосковными «Химками».

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