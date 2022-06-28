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1 час назад

Широков оценил возможный переход Баринова из «Локомотива» в «Динамо»

Чемпионат.comиещё 2

Бывший футболист сборной России Роман Широков прокомментировал новость о возможном переходе опорного полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова в московское «Динамо». Ранее сообщалось, что в борьбу за игрока также может включиться санкт-петербургский «Зенит».

Широков оценил возможный переход Баринова из «Локомотива» в «Динамо»
Фото:  ТКАЧУК ПАВЕЛ, «ЧЕМПИОНАТ» ТКАЧУК ПАВЕЛ, «ЧЕМПИОНАТ»

«Если Моро уходит, то отличная замена. Баринов и так ничем не хуже. Скорее всего, выиграл бы конкуренцию. Если он уходит, то это отличная замена. Это усиление для «Динамо». Сможет ли стать лидером в «Динамо»? Безусловно.

Что касается связки с Фоминым, то будет хорошая связка. Один в атаку, другой подчистит. Это перспективная связка вырастает, в том числе и для сборной», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Футбол,Егор Кабак,Дмитрий Баринов,Роман Широков,СБОРНАЯ РОССИИ,Динамо,Зенит,
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