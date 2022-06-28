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1 час назад

​Экс-тренер ЦСКА Ганчаренко ведёт переговоры с двумя клубами

Евро-футбол.Руиещё 1

Известный белорусский тренер Виктор Ганчаренко в настоящий момент ведёт переговоры с двумя футбольными клубами. 35-летний специалист контактирует с «Аль-Иттихадом» и «Аль-Шабабом», о чём на своих страницах рассказывает sport24. Оба клуба представляют Саудовскую Аравию.

​Экс-тренер ЦСКА Ганчаренко ведет переговоры с двумя клубами
Фото: ФК ЦСКАФК ЦСКА

Виктор Ганчаренко находится без работы с начала текущего календарного года после неожиданного ухода из «Краснодара». У руля краснодарских «быков» Ганчаренко не отработал и одного года. Ранее в России белорусский специалист работал с ЦСКА, «Уфой», «Уралом» и «Кубанью».

Футбол,Виктор Ганчаренко,Аш-Шабаб,
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