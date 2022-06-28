Уткин прокомментировал травлю тренера "Спартака" Абаскаля

Футбольный журналист и блогер Василий Уткин в эфире своего YouTube-канала прокомментировал критику со стороны экс-игроков «Спартака» в адрес новоиспеченного наставника красно-белых Гильермо Абаскаля.

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«Забавно наблюдать, как спартаковские ветераны традиционно травят чужака», — сказал Уткин.

Напомним, что Абаскаль сменил Паоло Ваноли на посту главного тренера «Спартака» по окончании сезона. 33-летний испанец в прошлом сезоне работал со швейцарским «Базелем», с которым занял второе место в местной Суперлиге.

Также Абаскаль работал в «Севилье», швейцарских «Кьяссо» и «Лугано», итальянском «Асколи» и греческом «Волосе».

Первым матчем для Абаскаля станет встреча за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком» состоится 9 июля в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». Петербуржцы примут участие в противостоянии как победители Российской премьер-лиги (РПЛ), москвичи – как обладатели Кубка России.