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1 час назад

Верратти лишился миллионов евро в доме Роналдо

Елена Прошина

Полузащитника «Пари Сен-Жермен» Марко Верратти ограбили в доме, принадлежащем бывшему нападающему сборной Бразилии Криштиану Роналдо, в котором он остановился во время отдыха на Ибице. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Верратти лишился миллионов евро в доме Роналдо
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По данным издания, во время ограбления в доме никого не было, при этом обнаружить следы взлома полиции также не удалось. Точная сумма ущерба, который получил Верратти, не называется, но оценивается в три миллиона евро. Злоумышленники украли у него деньги и драгоценности.

На данный момент полиция продолжает вести расследование по делу.

Верратти является пятым в списке самых высокооплачиваемых игроков «ПСЖ». Доход футболиста в месяц составляет до 1,2 миллиона евро.

Футбол,Марко Верратти,
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