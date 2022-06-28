Верратти лишился миллионов евро в доме Роналдо

Полузащитника «Пари Сен-Жермен» Марко Верратти ограбили в доме, принадлежащем бывшему нападающему сборной Бразилии Криштиану Роналдо, в котором он остановился во время отдыха на Ибице. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По данным издания, во время ограбления в доме никого не было, при этом обнаружить следы взлома полиции также не удалось. Точная сумма ущерба, который получил Верратти, не называется, но оценивается в три миллиона евро. Злоумышленники украли у него деньги и драгоценности.