Компания Абрамовича может приобрести «Спартак»

Компания «Евраз», главным акционером которой является российский бизнесмен Роман Абрамович, может приобрести московский футбольный клуб «Спартак». Об этом сообщает «РБ Спорт».

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Сейчас владельцем клуба является Леонид Федун, который накануне покинул пост вице-президента «Лукойла».

Напомним, что Абрамович недавно продал «Челси». Он приобрел лондонский клуб в 2003 году за 140 миллионов фунтов cтерлингов. C тех пор лондонcкий клуб пять раз cтал чемпионом АПЛ, по два раза выиграл Лигу чемпионов и Лигу Европы, пять раз завоевал Кубок Англии, трижды — Кубок английcкой лиги.

В минувшем сезоне красно-белые стали обладателями Кубка России, в финальном матче переиграв московское «Динамо» со счетом 2:1. Это позволило им принять участие в матче за Суперкубок. Соперником «Спартака» будет петербургский «Зенит», который, в свою очередь, выиграл чемпионство в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Изначально красно-белые планировали бойкотировать матч, но 22 июня выступили с заявлением, в котором заявили о своем решении сыграть.