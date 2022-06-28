Компания Абрамовича может приобрести «Спартак»

Компания «Евраз», главным акционером которой является российский бизнесмен Роман Абрамович, может приобрести московский футбольный клуб «Спартак». Об этом сообщает «РБ Спорт».
Сейчас владельцем клуба является Леонид Федун, который накануне покинул пост вице-президента «Лукойла».
Напомним, что Абрамович недавно продал «Челси». Он приобрел лондонский клуб в 2003 году за 140 миллионов фунтов cтерлингов. C тех пор лондонcкий клуб пять раз cтал чемпионом АПЛ, по два раза выиграл Лигу чемпионов и Лигу Европы, пять раз завоевал Кубок Англии, трижды — Кубок английcкой лиги.
В минувшем сезоне красно-белые стали обладателями Кубка России, в финальном матче переиграв московское «Динамо» со счетом 2:1. Это позволило им принять участие в матче за Суперкубок. Соперником «Спартака» будет петербургский «Зенит», который, в свою очередь, выиграл чемпионство в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Изначально красно-белые планировали бойкотировать матч, но 22 июня выступили с заявлением, в котором заявили о своем решении сыграть.
Ранее бывший нападающий московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением о том, как скажется уход Леонида Федуна с поста вице-президента «Лукойла».