Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+15° в 
USD 52.97EUR 55.89
Войти в почту
2 часа назад

Московское «Динамо» начало переговоры с Денисом Черышевым

Матч ТВиещё 7

По данным «Матч ТВ», московское«Динамо» проявляет интерес к экс-полузащитнику «Валенсии» Денису Черышеву, представители клуба уже начали переговоры о возможном переходе футболиста.

Московское «Динамо» начало переговоры с Черышевым
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В мае «Валенсия» объявила об уходе 31-летнего хавбека в связи с истечением срока действия контракта. Ранее в июне «РБ Спорт» сообщал о переговорах Черышева с другим московским клубом — «Торпедо». Отец игрока, Дмитрий Черышев, анонсировал переход сына на неделе с 20 по 26 июня, но этого не произошло.

Теперь в борьбу за полузащитника вступило «Динамо». Обе стороны заинтересованы в подписании контракта, но у «бело-голубых» есть достаточно квалифицированные кандидаты на позицию Черышева — Даниил Лесовой и Вячеслав Грулев. Сам футболист намерен решить вопрос со своим будущим как можно быстрее.

Черышев в прошлом сезоне провел 20 матчей, забил один мяч и сделал две результативные передачи. Ранее россиянин выступал за «Вильярреал», мадридский «Реал» и «Севилью».

Футбол,Дмитрий Черышев,Даниил Лесовой,Вячеслав Грулев,Денис Черышев,Торпедо,Динамо,Реал,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители