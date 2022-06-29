Московское «Динамо» начало переговоры с Черышевым

По данным «Матч ТВ», московское«Динамо» проявляет интерес к экс-полузащитнику «Валенсии» Денису Черышеву, представители клуба уже начали переговоры о возможном переходе футболиста.

В мае «Валенсия» объявила об уходе 31-летнего хавбека в связи с истечением срока действия контракта. Ранее в июне «РБ Спорт» сообщал о переговорах Черышева с другим московским клубом — «Торпедо». Отец игрока, Дмитрий Черышев, анонсировал переход сына на неделе с 20 по 26 июня, но этого не произошло.

Теперь в борьбу за полузащитника вступило «Динамо». Обе стороны заинтересованы в подписании контракта, но у «бело-голубых» есть достаточно квалифицированные кандидаты на позицию Черышева — Даниил Лесовой и Вячеслав Грулев. Сам футболист намерен решить вопрос со своим будущим как можно быстрее.