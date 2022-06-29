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1 час назад

Тарасов заявил о проблемах в семье

Елена Прошина

Дмитрий Тарасов вернулся в соцсети после продолжительного перерыва. Он сообщил, что причиной отсутствия стали семейные проблемы. Об этом пишет Teleprogramma.

Тарасов заявил о проблемах в семье
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Своим подписчикам футболист сообщил, что в последнее время из-за семейных неурядиц много думал о жизни. Ему пришлось переосмыслить свои проблемы.

«Друзья, надеюсь, вы скучали по мне. Я возвращаюсь в соцсети. Мне надо было отдохнуть, переосмыслить, как жить или не жить дальше. Все связано с личными проблемами в семье. Но все решится. Может быть, расскажу вам об этом, а может, и не буду. Идем дальше. Я возвращаюсь с холодной головой и горячим сердцем. Просто надо работать со своей головой и мышлением!» — написал Тарасов.

О чем конкретно речь, Дмитрий не уточнил. Впрочем, слухи о трудностях в семье ходят давно, но супруги их не комментируют.

Одной из проблем стала недавняя болезнь сына Тарасова. У маленького Алексея диагностировали парагрипп, а вместе с ним гнойный отит, ларингит. Анастасия, которая тоже заболела парагриппом, пожаловалась на неудобства из-за поставленной сыну капельницы. Теперь, уверяет модель, она понимает, что ее «ждет в аду».

Футбол,Дмитрий Тарасов,
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