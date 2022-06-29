Черчесов опроверг ведение переговоров с Дзюбой и Оздоевым

Бывший главный тренер сборной России, а ныне наставник венгерского клуба «Ференцварош» Станислав Черчесов заявил, что не планировал подписывать экс-футболистов «Зенита» Артема Дзюбу и Магомеда Оздоева. Слова специалиста передает «Спорт-Экспресс».
«СМИ много пишут и Дзюбе, и о Магомеде Оздоеве, и о других футболистах, которые ассоциируются со мной — это понятно, но ни с кем из них мы не говорили. Артема, например, не рассматривали, потому что у нас укомплектована позиция центрфорварда. Когда такой игрок, как Дзюба, свободен, то возникает много слухов. Но они часто оказываются ложными», — сказал Черчесов.
Напомним, 1 июня у 29-летнего Оздоева закончился контракт с петербургским «Зенитом», после чего игрок стал свободным агентом. Полузащитник выступал за клуб с берегов Невы с февраля 2018 года. За это время он сыграл в 116 матчах, в которых забил восемь мячей и сделал 18 результативных передач. Вместе с командой он четырежды становился чемпионом Российской премьер-лиги (РПЛ), выигрывал Кубок и дважды Суперкубок страны.
У Дзюбы после сезона 2021/22 также закончился контракт с сине-бело-голубыми. Он стал лучшим бомбардиром команды, забив 11 голов в 28 матчах, один из которых с пенальти. Также россиянин в свой актив записал семь результативных передач.
Ранее сообщалось, что Магомед Оздоев и Артем Дзюба вошли в список игроков, которыми интересуется турецкий «Галатасарай».