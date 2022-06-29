Черчесов опроверг ведение переговоров с Дзюбой и Оздоевым

«СМИ много пишут и Дзюбе, и о Магомеде Оздоеве, и о других футболистах, которые ассоциируются со мной — это понятно, но ни с кем из них мы не говорили. Артема, например, не рассматривали, потому что у нас укомплектована позиция центрфорварда. Когда такой игрок, как Дзюба, свободен, то возникает много слухов. Но они часто оказываются ложными», — сказал Черчесов.