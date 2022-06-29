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1 час назад

Бывший вратарь сборной России Нигматуллин объяснил свой переезд в США

Газета.Ru

Бывший вратарь сборной России и «Спартака» Руслан Нигматуллин рассказал о причинах, побудивших его на переезд в США.

Нигматуллин объяснил свой переезд в США
Фото: ruslannigmatullin/VKruslannigmatullin/VK

«В Майами я прилетал регулярно в отпуск начиная с 1998 года. Так что, этот город люблю очень давно. А полтора года назад переехали с семьей основательно. Почему? Это самое красивое место на земле. Кто был в Майами, меня поймет. Кто откажется, круглогодично жить в лете? Вот и мне захотелось, чтобы вокруг всегда было тепло. Плюс я очень люблю океан - это одна из моих страстей», — передает слова Нигматуллина Vprognoze.

Нигматуллин в России известен по выступлениям не только за «Спартак», а также за ЦСКА, «Локомотив», «Терек» и СКА. Голкипер успел поиграть в Италии за «Салернитану» и «Верону», а также в Израиле за «Маккаби Ахи», где завершил карьеру в 2009 году.

После завершения карьеры Нигматуллин связал свою жизнь с музыкой, став DJ. Выступал в разных странах Европы, Америке и Турции.

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