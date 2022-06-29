Нигматуллин объяснил свой переезд в США

«В Майами я прилетал регулярно в отпуск начиная с 1998 года. Так что, этот город люблю очень давно. А полтора года назад переехали с семьей основательно. Почему? Это самое красивое место на земле. Кто был в Майами, меня поймет. Кто откажется, круглогодично жить в лете? Вот и мне захотелось, чтобы вокруг всегда было тепло. Плюс я очень люблю океан - это одна из моих страстей», — передает слова Нигматуллина Vprognoze.