Широков рассказал о зарплате Бакаева в "Зените"

"Из слов Каттани я причины ухода не понял. Зарема говорит о том, что игроку дали в "Зените" неимоверные условия. Насколько я знаю, то, что ему дали в "Зените", "Спартак" мог дать с закрытыми глазами. Не знаю, почему не договорились.