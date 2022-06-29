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2 часа назад

В "Крыльях Советов" прокомментировали возвращение украинского футболиста

Soccer Newsиещё 6

В "Крыльях Советов" высказались по поводу возвращения в команду украинского защитника Дмитрия Иванисени.

В "Крыльях Советов" прокомментировали возвращение украинского футболиста
Фото: соцсетисоцсети

В клубе отметили, что рассчитывают на игрока в дальнейшем.

"Дмитрий Иванисеня — квалифицированный футболист и профессионал своего дела. Это игрок, который делает "Крылья Советов" сильнее. Мы рассчитываем на него и готовы говорить о Диме только в контексте спортивных вопросов", — приводит "Чемпионат" слова представителя пресс-службы клуба.

Иванисеня в прошлом сезоне сыграл в 17 матчах самарцев и не отличился результативными действиями.

Во второй половине сезона-2021/22 он не играл.

Футбол,Дмитрий Иванисеня,Крылья Советов,
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