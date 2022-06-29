В "Крыльях Советов" прокомментировали возвращение украинского футболиста

"Дмитрий Иванисеня — квалифицированный футболист и профессионал своего дела. Это игрок, который делает "Крылья Советов" сильнее. Мы рассчитываем на него и готовы говорить о Диме только в контексте спортивных вопросов", — приводит "Чемпионат" слова представителя пресс-службы клуба.