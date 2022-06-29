Денис Черышев может перейти в «Динамо»

Полузащитник сборной России Денис Черышев, вероятнее всего, продолжит свою карьеру в РПЛ. Предметный интерес к 31-летнему хавбеку проявляет московское «Динамо», сообщает «МатчТВ».

Фото: Пресс-служба "Валенсии" Пресс-служба "Валенсии"

По информации источника, Черышев также заинтересован в том, чтобы подписать контракт с «бело-голубыми», поэтому переговоры между сторонами продвигаются хорошо.

Напомним, Денис Черышев покинул испанскую «Валенсию» после окончания минувшего сезона, когда истек срок действия его контракта с «летучими мышами». Сейчас футболист ищет себе новый клуб в статусе свободного агента.