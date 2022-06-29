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4 часа назад

ЦСКА не выступит в следующем сезоне чемпионата России из-за финансовых проблем

Советский спортиещё 3

Команда сможет вернуться в Премьер-лигу через год.

Регбийный ЦСКА не выступит в следующем сезоне чемпионата России из-за финансовых проблем
Фото: Советский спортСоветский спорт

Регбийный клуб ЦСКА не сможет выступить в новом сезоне чемпионата России-2022/23 из-за финансовых проблем.

Об этом сообщает Sport24. Решение было принято на попечительном совете клуба.

Отметим, что команда сможет вернуться в Премьер-лигу через год при благоприятных обстоятельствах.

При этом клуб сохранит женскую и молодежную команды, продолжит работу с детьми, вооруженными силами и над другими проектами, не связанными со взрослой мужской командой.

В прошлом сезоне ЦСКА занял 7-е место в чемпионате России.

Футбол,ЦСКА,
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