Певица Максим выступит на Суперкубке России по футболу

Певица Максим выступит во время проведения Олимп - Суперкубка России по футболу. Об этом ТАСС в четверг сообщила ее пресс-секретарь Яна Богушевская.

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Матч за Суперкубок России пройдет в Санкт-Петербурге на "Газпром-Арене" 9 июля, начало - 19:00 мск. В нем сыграют действующий чемпион России санкт-петербургский "Зенит" и обладатель кубка страны московский "Спартак".