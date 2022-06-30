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2 часа назад

Певица Максим выступит на Суперкубке России по футболу

ТАССиещё 6

Певица Максим выступит во время проведения Олимп - Суперкубка России по футболу. Об этом ТАСС в четверг сообщила ее пресс-секретарь Яна Богушевская.

Певица Максим выступит на Суперкубке России по футболу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Матч за Суперкубок России пройдет в Санкт-Петербурге на "Газпром-Арене" 9 июля, начало - 19:00 мск. В нем сыграют действующий чемпион России санкт-петербургский "Зенит" и обладатель кубка страны московский "Спартак".

Певица выступила после окончания финала Бетсити - Кубка России в Москве на стадионе "Лужники" 29 мая. Тогда "Спартак" обыграл со счетом 2:1 "Динамо".

Футбол,Динамо,Зенит,Спартак,
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