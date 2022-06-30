«Тоттенхэм» купил у «Эвертона» Ришарлисона

Нападающий Ришарлисон переходит в «Тоттенхэм» из «Эвертона».

По данным журналиста Фабрицио Романо, лондонский клуб заплатит за 25-летнего форварда 50 млн фунтов и бонусы. «Тоттенхэм» и «Эвертон» согласовали все детали и уже подписали первую часть документов, которые необходимы для закрытия сделки.

«Шпоры» достигли полной договоренности с нападающим об условиях личного контракта.

Сейчас Ришарлисон направляется на медосмотр для «Тоттенхэма», который состоится в Бразилии.