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2 часа назад

Потенциальный новичок ЦСКА Пульгар обвиняется в групповом изнасиловании

Газета.Ru

Чилийский полузащитник «Фиорентины» Эрик Пульгар обвиняется в групповом изнасиловании. Об этом сообщает Publimetro.

Потенциального новичка ЦСКА обвинили в групповом изнасиловании
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

24-летняя девушка обратилась в полицию, заявив, что несколько мужчин отвезли ее в дом футболиста, где совершили над ней насильственные действия сексуального характера. Потерпевшая не оказала сопротивления, так как была в состоянии алкогольного опьянения. По данному делу идет следствие, материалы готовятся к передаче в прокуратуру.

Напомним, что ранее появилась информация о том, что чилийский полузащитник может перебраться в столичный ЦСКА.

28-летний футболист в прошедшем сезоне помимо «фиалок» выступал также на правах аренды за турецкий «Галатасарай». Во всех турнирах футболист провел 19 матчей и отдал одну результативную передачу.

В это трансферное окно армейцы усилились одним футболистом. Единственным приобретением стал сербский защитник Милан Гайич.

ЦСКА по итогам сезона-2021/22 финишировал на пятом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). Вчера подопечные Владимира Федотова разгромно уступили «Зениту» в рамках матча турнира «Кубок PARI Премьер».

Футбол,Эрик Пульгар,Владимир Федотов,Зенит,
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