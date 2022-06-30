Потенциального новичка ЦСКА обвинили в групповом изнасиловании

Чилийский полузащитник «Фиорентины» Эрик Пульгар обвиняется в групповом изнасиловании. Об этом сообщает Publimetro.

24-летняя девушка обратилась в полицию, заявив, что несколько мужчин отвезли ее в дом футболиста, где совершили над ней насильственные действия сексуального характера. Потерпевшая не оказала сопротивления, так как была в состоянии алкогольного опьянения. По данному делу идет следствие, материалы готовятся к передаче в прокуратуру.

Напомним, что ранее появилась информация о том, что чилийский полузащитник может перебраться в столичный ЦСКА.

28-летний футболист в прошедшем сезоне помимо «фиалок» выступал также на правах аренды за турецкий «Галатасарай». Во всех турнирах футболист провел 19 матчей и отдал одну результативную передачу.

В это трансферное окно армейцы усилились одним футболистом. Единственным приобретением стал сербский защитник Милан Гайич.