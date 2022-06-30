Раскрыта сумма отступных Кассьерры по контракту с «Зенитом»

Нападающий Матео Кассьерра завершает переход в «Зенит» из «Сочи».

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По данным «Спорт-Экспресса», в контракте 25-летнего форварда с сине-бело-голубыми будут прописаны отступные в размере 20 миллионов евро.

Сегодня колумбиец подпишет с клубом контракт по схеме «3+1». Вчера, 29 июня, он успешно прошел медосмотр для «Зенита». До этого игрок прилетал в Сочи, чтобы попрощаться с бывшей командой.

Кассьерра перешел в «Сочи» из португальского «Белененсеша» в августе 2021 года. Сообщалось, что южане получат за футболиста 4 млн евро и бонусы.