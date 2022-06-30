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1 час назад

Экс-игрок "Арсенала" Адебайор назвал Аршавина сумасшедшим

Газета.Ruиещё 1

Бывший нападающий «Арсенала» Эммануэль Адебайор поделился мнением о своем бывшем одноклубнике — экс-игроке сборной России Андрее Аршавине.

Экс-игрок «Арсенала» Адебайор назвал Аршавина странным
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Он — сумасшедший парень и хороший футболист. Почему сумасшедший? В период моей карьеры он был немного странным. Он всегда на все соглашался, он был супер спокойным человеком. Например, на вопрос «Аршавин, заплатишь тут?» он всегда отвечал «Да». Ему говорили: «Андрей, ты опаздываешь», он отвечал со спокойным лицом: «Я знаю». Он нисколько не ленивый человек, он очень вальяжный человек», — приводит слова Адебайора «Рейтинг букмекеров».

Также тонголезец отметил, что Аршавин по потенциалу сравним с Лукой Модричем или Эденом Азаром.

Адебайор известен по выступлениям за мадридский «Реал», «Манчестер Сити», а также лондонские «Арсенал» и «Тоттенхэм». В 2020 году нападающий завершил профессиональную карьеру. Последним его клубом стала парагвайская «Олимпия».

Аршавин выступал за «Арсенал» с 2009 по 2013 год. На счету нападающего также 74 матча за сборную России. С 2022 года Аршавин занимает должность заместителя генерального директора по спортивному развитию в «Зените».

Ранее Адебайор заявил, что Москва лучше Мадрида.

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