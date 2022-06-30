Экс-игрок «Арсенала» Адебайор назвал Аршавина странным

«Он — сумасшедший парень и хороший футболист. Почему сумасшедший? В период моей карьеры он был немного странным. Он всегда на все соглашался, он был супер спокойным человеком. Например, на вопрос «Аршавин, заплатишь тут?» он всегда отвечал «Да». Ему говорили: «Андрей, ты опаздываешь», он отвечал со спокойным лицом: «Я знаю». Он нисколько не ленивый человек, он очень вальяжный человек», — приводит слова Адебайора «Рейтинг букмекеров».