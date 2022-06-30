«Локомотив» объявил о назначении нового главного тренера

Московский «Локомотив» на своём официальном сайте объявил о назначении 52-летнего немецкого специалиста Йозефа Циннбауэра на пост главного тренера.

Стоит отметить, что это назначение носит формальный характер. Фактически роль главного тренера железнодорожников продолжит исполнять Марвин Комппер. Однако у него нет необходимой лицензии, чтобы занимать эту должность официально, поэтому юридически наставником команды будет считаться Циннбауэр.