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1 час назад

Источник: Зарема Салихова родила Федуну пятого ребенка

Газета.Ruиещё 1

Зарема Салихова, супруга владельца московского "Спартака" Леонида Федуна, родила дочку. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

Зарема Салихова родила Федуну пятого ребенка
Фото: Алексей Филиппов/РИА «Новости»Алексей Филиппов/РИА «Новости»

"Зарема таки разродилась наконец-то. И знаете что? Это девочка Здоровья маме и ее лялечке!" — написал журналист.

Это пятый ребенок Федуна и Салиховой. У них уже есть сыновья Лео, Лукас и Лавр и дочь Адриана.

В минувшем сезоне красно-белые впервые за десять лет вышли в плей-офф Лиги Европы. Однако не смогли сыграть в 1/8 финала ЛЕ из-за санкций Международной федерации футбола и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). В Российской премьер-лиге (РПЛ) москвичи заняли десятое место и стали обладателями Кубка России, в финальном матче переиграв московское "Динамо" со счетом 2:1. Это позволило им принять участие в матче за Суперкубок. Соперником "Спартака" будет петербургский "Зенит", который, в свою очередь, выиграл чемпионство в РПЛ.

Ранее сообщалось, что главный тренер "Ростова" Валерий Карпин продлил контракт с донским клубом.

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