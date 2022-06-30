Зарема Салихова родила Федуну пятого ребенка

Это пятый ребенок Федуна и Салиховой. У них уже есть сыновья Лео, Лукас и Лавр и дочь Адриана.

В минувшем сезоне красно-белые впервые за десять лет вышли в плей-офф Лиги Европы. Однако не смогли сыграть в 1/8 финала ЛЕ из-за санкций Международной федерации футбола и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). В Российской премьер-лиге (РПЛ) москвичи заняли десятое место и стали обладателями Кубка России, в финальном матче переиграв московское "Динамо" со счетом 2:1. Это позволило им принять участие в матче за Суперкубок. Соперником "Спартака" будет петербургский "Зенит", который, в свою очередь, выиграл чемпионство в РПЛ.