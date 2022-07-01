Арнор Сигурдссон приостановил контракт с ЦСКА

Арнор Сигурдссон приостановил действие своего контракта с ЦСКА до конца сезона. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Фото: ГОЛУБОВИЧ ДМИТРИЙ, «ЧЕМПИОНАТ» ГОЛУБОВИЧ ДМИТРИЙ, «ЧЕМПИОНАТ»

Ранее сообщалось, что Сигурдссон хочет вернуться в шведский «Норрчёпинг», за который выступал до перехода в ЦСКА.

21 июня ФИФА опубликовала заявление о том, что продлевает иностранным игрокам и тренерам клубов РПЛ разрешение приостанавливать контракты с клубами до лета 2023 года. Таким образом, Сигурдссон может провести весь следующий сезон в другом клубе.