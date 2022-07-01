Семак прокомментировал трансфер Кассьерры в «Зенит»

«Роль у Матео Кассьерры одна — он нападающий. Это не тот игрок, который сможет одинаково успешно играть на нескольких позициях. Сейчас нам нужно разобраться в том, в какой форме он находится, насколько он готов. Планируется, что он полетит с нами на матч с «Црвеной Звездой», а сыграет или нет, будет зависеть от его состояния и от ег