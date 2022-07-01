В "Зените" назвали главного шутника после ухода Дзюбы

"Конкретно эту роль никто не берет. Кто-то подшучивает, без этого никак. Но атмосфера в команде рабочая. Все работают, доказывают, потому что идут сборы, надо набирать форму, выходить на свой уровень, чтобы Сергей Богданович [Семак] потом давал возможность играть. Шутки есть, но все концентрируются на работе", - сказал он.