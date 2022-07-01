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1 час назад

Футболист Крал приостановил действие контракта с московским "Спартаком"

ТАССиещё 8

Чешский полузащитник Алекс Крал уведомил московский футбольный клуб "Спартак" о приостановке контракта. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба красно-белых.

Московский "Спартак" лишился полузащитника
Фото: ФК СпартакФК Спартак

Контракт с игроком приостановлен до 30 июня 2023 года. Сезон-2021/22 чех провел в аренде в английском "Вест Хэме", за который сыграл в шести матчах.

Кралу 24 года, он перешел в "Спартак" в 2019 году, за красно-белых полузащитник провел 60 матчей, в которых отдал шесть голевых передач. Ранее он выступал за чешские клубы "Теплице" и "Славия".

7 марта Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила иностранным игрокам и тренерам российских клубов приостановить действие контрактов до 30 июня 2022 года. 21 июня ФИФА разрешила футболистам приостанавливать контракты до 30 июня 2023 года.

Футбол,Алекс Крал,Спартак,
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