Московский "Спартак" лишился полузащитника

Чешский полузащитник Алекс Крал уведомил московский футбольный клуб "Спартак" о приостановке контракта. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба красно-белых.

Фото: ФК Спартак ФК Спартак

Контракт с игроком приостановлен до 30 июня 2023 года. Сезон-2021/22 чех провел в аренде в английском "Вест Хэме", за который сыграл в шести матчах.

Кралу 24 года, он перешел в "Спартак" в 2019 году, за красно-белых полузащитник провел 60 матчей, в которых отдал шесть голевых передач. Ранее он выступал за чешские клубы "Теплице" и "Славия".