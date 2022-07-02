Экс-тренер сборной России по футболу рассказала о сексуальном насилии

"В течение 35 лет я хранила тайну от всего мира, от своей семьи, от своих товарищей по команде, своих игроков, своих коллег и даже от самой себя. Даже самые близкие мне люди не знали об изнасиловании, которому я подверглась от рук известного футбольного чиновника, когда был молодым игроком. Позже к этому списку добавились еще два случая от двух других мужчин. Все трое мужчин на момент работали в голландском футболе. Я сообщила о своих изнасилованиях и сексуальных домогательствах в голландскую полицию. Знаю, что впереди будет еще больше душевной боли", — написала женщина в социальных сетях.