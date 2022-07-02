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1 час назад

"Рубин" мог войти в состав холдинга "Манчестер Сити"

Газета.Ru

Генеральный директор "Рубина" Рустем Сайманов заявил, что казанский клуб мог стать частью холдинга City Football Group, который владеет английским "Манчестер Сити".

"Рубин" мог войти в состав холдинга "Манчестер Сити"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее экс-глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц на YouTube-канале "Коммент.Шоу" рассказал, что вел переговоры с City Football Group. По словам бывшего президента РПЛ холдинг мог приобрести акции "Рубина".

"Это правда. Мы были очень близко. Когда началась СВО (специальная военная операция - "Газета.Ru"), Ашот Хачатурянц был в Лондоне по этому поводу. Я ему дал все бумаги, был очень интересный проект. К сожалению, обстановка изменилась. "Какая часть акций? Это было обсуждаемо, самое главное, что они были заинтересованы, было предложено несколько вариантов. Очень интересно для всех, мы могли сделать суперкоманду", - приводит слова Сайманова ТАСС.

Напомним, подопечные Леонида Слуцкого по итогам сезона-2021/22 заняли 15 место в Российской премьер-лиге (РПЛ) и впервые в истории вылетели из высшего дивизиона первенства страны.

Ранее сообщалось, что бывший полузащитник "Рубина" Хвича Кварацхелия перешел в итальянский "Наполи".

Футбол,Ашот Хачатурянц,Рустем Сайманов,
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