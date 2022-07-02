"Рубин" мог войти в состав холдинга "Манчестер Сити"

"Это правда. Мы были очень близко. Когда началась СВО (специальная военная операция - "Газета.Ru"), Ашот Хачатурянц был в Лондоне по этому поводу. Я ему дал все бумаги, был очень интересный проект. К сожалению, обстановка изменилась. "Какая часть акций? Это было обсуждаемо, самое главное, что они были заинтересованы, было предложено несколько вариантов. Очень интересно для всех, мы могли сделать суперкоманду", - приводит слова Сайманова ТАСС.