"Рубин" мог войти в состав холдинга "Манчестер Сити"

Генеральный директор "Рубина" Рустем Сайманов заявил, что казанский клуб мог стать частью холдинга City Football Group, который владеет английским "Манчестер Сити".
Ранее экс-глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц на YouTube-канале "Коммент.Шоу" рассказал, что вел переговоры с City Football Group. По словам бывшего президента РПЛ холдинг мог приобрести акции "Рубина".
"Это правда. Мы были очень близко. Когда началась СВО (специальная военная операция - "Газета.Ru"), Ашот Хачатурянц был в Лондоне по этому поводу. Я ему дал все бумаги, был очень интересный проект. К сожалению, обстановка изменилась. "Какая часть акций? Это было обсуждаемо, самое главное, что они были заинтересованы, было предложено несколько вариантов. Очень интересно для всех, мы могли сделать суперкоманду", - приводит слова Сайманова ТАСС.
Напомним, подопечные Леонида Слуцкого по итогам сезона-2021/22 заняли 15 место в Российской премьер-лиге (РПЛ) и впервые в истории вылетели из высшего дивизиона первенства страны.
Ранее сообщалось, что бывший полузащитник "Рубина" Хвича Кварацхелия перешел в итальянский "Наполи".