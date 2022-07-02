Мандрагора перешёл из «Ювентуса» в «Фиорентину»

Как сообщает известный итальянский журналист Николо Скира в своём «Твиттере», «старая синьора» получит за 25-летнего хавбека € 10 млн евро с учётом всех возможных бонусов. Футболист подпишет контракт с клубом из Флоренции по схеме «4+1» с зарплатой € 1,6 млн в год. Сегодня утром должен состояться плановый медосмотр Роландо. В случае успешного прохождения между игроком и клубом будет подписано соглашение.