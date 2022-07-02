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1 час назад

Мандрагора перешёл из «Ювентуса» в «Фиорентину»

Чемпионат.com

Полузащитник туринского «Ювентуса» Роландо Мандрагора, который провёл минувший сезон в составе «Торино», перешёл в «Фиорентине».

Мандрагора перешёл из «Ювентуса» в «Фиорентину»
Фото: Juventus FCJuventus FC

Как сообщает известный итальянский журналист Николо Скира в своём «Твиттере», «старая синьора» получит за 25-летнего хавбека € 10 млн евро с учётом всех возможных бонусов. Футболист подпишет контракт с клубом из Флоренции по схеме «4+1» с зарплатой € 1,6 млн в год. Сегодня утром должен состояться плановый медосмотр Роландо. В случае успешного прохождения между игроком и клубом будет подписано соглашение.

Минувший сезон полузащитник сыграл 21 матч и отдал два результативные передачи за «Торино» в Серии А. В 2017 году Мандрагора в составе молодежной сборной Италии стал бронзовым призёром молодёжного чемпионата мира в Южной Корее.

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