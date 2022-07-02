Вылет самолета Роналду задержали из-за конфликта с охраной

Телохранители футболиста Криштиану Роналду устроили стычку с охранниками аэропорта острова Менорка. Сам звездный игрок присутствовал рядом, но в конфликт не вмешивался. Вылет частного самолета футболиста в итоге задержали на полчаса, сообщает издание Ultima Hora.

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Источники издания в аэропорту рассказали, что инцидент произошел в зоне контроля VIP-пассажиров. Главным героем был не Роналду, а «два его массивных телохранителя».

У одного из них был палец в шине, из-за чего он не смог пройти металлоискатель – сработала сигнализация. Женщина-оператор службы безопасности заявила, что должна вызвать коллегу.

«Это не понравилось телохранителю Криштиану, который повысил голос и яростно жестикулировал. Затем он попытался миновать контроль без обыска, несмотря на предупреждения сотрудников службы безопасности о том, что они вызовут полицию. Телохранитель выпалил, что сам был офицером полиции в Португалии, и они могут звонить кому угодно», - пишет издание.

Наконец прибыла полиция. Конфликт уладили, но самолет футболиста вылетел с опозданием минимум на полчаса. Криштиану наблюдал за скандалом, но не участвовал в нем.

Криштиану Роналду в последние дни отдыхал на Менорке. В среду днем он прибыл в порт на своей роскошной яхте «CG Mare», а в четверг отправился в плавание с подругой Джорджиной Родригес и сыном.