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1 час назад

«Сразу выплюнут»: Нигматуллин спрогнозировал будущее Дзюбы в турецком клубе

Майк Габриелян

Форвард Артем Дзюба не приживется в Турции из-за своей «токсичности», и местный футбол его «сразу выплюнет».

Нигматуллин объяснил, почему у Дзюбы мало шансов на успех в турецком клубе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Такое пророчество о судьбе Дзюбы после перехода в турецкий клуб сделал бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин, передает Metaratings.

«Мы все знаем про токсичность Дзюбы - когда его не ставят, то у футболиста резко портятся отношения с тренером», - отметил Нигматуллин.

По его словам, если отношения с наставником не задались, Артем начинает откровенно и открыто «ненавидеть специалиста». Но в Турции такое поведение «вообще не прокатит», и «турецкий футбол его сразу выплюнет».

Секс-скандал вокруг Артема Дзюбы — что ждет его карьеру в «Зените» и сборной России

33-летний Дзюба выступал за «Зенит» с 2015 года. 22 мая у него закончился контракт, стороны решили его не продлевать.

Ранее сообщалось, что игрок подпишет двухлетний контракт с «Фенербахче».

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