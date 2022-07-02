Нигматуллин объяснил, почему у Дзюбы мало шансов на успех в турецком клубе

Форвард Артем Дзюба не приживется в Турции из-за своей «токсичности», и местный футбол его «сразу выплюнет».
Такое пророчество о судьбе Дзюбы после перехода в турецкий клуб сделал бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин, передает Metaratings.
«Мы все знаем про токсичность Дзюбы - когда его не ставят, то у футболиста резко портятся отношения с тренером», - отметил Нигматуллин.
По его словам, если отношения с наставником не задались, Артем начинает откровенно и открыто «ненавидеть специалиста». Но в Турции такое поведение «вообще не прокатит», и «турецкий футбол его сразу выплюнет».
33-летний Дзюба выступал за «Зенит» с 2015 года. 22 мая у него закончился контракт, стороны решили его не продлевать.
Ранее сообщалось, что игрок подпишет двухлетний контракт с «Фенербахче».