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1 час назад

РИА "Новости": Дзюба отказался ехать в Китай за два миллиона долларов в год

Газета.Ruиещё 8

Бывший нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба отказался переходить в клуб из чемпионата Китая. Об этом сообщает РИА "Новости".

Дзюба отказался ехать в Китай за два миллиона долларов в год
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Артем отказался от предложения 2 млн долларов (в год) от китайского клуба", – сказал собеседник агентства.

Напомним, 22 мая Дзюба попрощался с "Зенитом". У игрока истек контракт с клубом, стороны решили его не продлевать. 33-летний нападающий выступал за клуб из Санкт-Петербурга с 2015 года. За это время он провел за "Зенит" 249 матчей, в которых забил 108 мячей и сделал 70 результативных передач.

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В сезоне-2021/22 Дзюба вместе с "Зенитом" завоевал свое четвертое чемпионство.

Ранее генеральный директор "Црвены Звезды" Звездан Терзич прокомментировал информацию об интересе клуба к Артему Дзюбе.

"Интерес к Дзюбе? На данный момент нет простора для перехода Дзюбы в наш клуб", — сказал Терзич.

Бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков сообщал, что Дзюба интересен "Црвене Звезде" и "Фенербахче", а агент Магомеда Оздоева — об интересе "Галатасарая".

Футбол,Звездан Терзич,Артем Дзюба,Илья Казаков,Магомед Оздоев,СБОРНАЯ РОССИИ,Зенит,
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