Дзюба отказался ехать в Китай за два миллиона долларов в год

Напомним, 22 мая Дзюба попрощался с "Зенитом". У игрока истек контракт с клубом, стороны решили его не продлевать. 33-летний нападающий выступал за клуб из Санкт-Петербурга с 2015 года. За это время он провел за "Зенит" 249 матчей, в которых забил 108 мячей и сделал 70 результативных передач.