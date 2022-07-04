Дзюба отказался ехать в Китай за два миллиона долларов в год

Бывший нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба отказался переходить в клуб из чемпионата Китая. Об этом сообщает РИА "Новости".
"Артем отказался от предложения 2 млн долларов (в год) от китайского клуба", – сказал собеседник агентства.
Напомним, 22 мая Дзюба попрощался с "Зенитом". У игрока истек контракт с клубом, стороны решили его не продлевать. 33-летний нападающий выступал за клуб из Санкт-Петербурга с 2015 года. За это время он провел за "Зенит" 249 матчей, в которых забил 108 мячей и сделал 70 результативных передач.
В сезоне-2021/22 Дзюба вместе с "Зенитом" завоевал свое четвертое чемпионство.
Ранее генеральный директор "Црвены Звезды" Звездан Терзич прокомментировал информацию об интересе клуба к Артему Дзюбе.
"Интерес к Дзюбе? На данный момент нет простора для перехода Дзюбы в наш клуб", — сказал Терзич.
Бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков сообщал, что Дзюба интересен "Црвене Звезде" и "Фенербахче", а агент Магомеда Оздоева — об интересе "Галатасарая".