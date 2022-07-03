Соболев: сложилось приятное первое впечатление об Абаскале

Российский нападающий «Спартака» Александр Соболев в прямой трансляции на YouTube-канале «Коммент.Шоу» высказался о победе над «Енисеем» (3:0) под руководством испанского специалиста Гильермо Абаскаля.
«Считаю, что процентов на 95 готовы к сезону. Считаю, не только мне, а всем очень понравилось. Сложилось приятное первое впечатление о тренере. Изменилась ли тактика? Играем то с двумя, то с одним нападающим. Для меня особой разницы нет, играем в пять защитников или в четыре», – сказал Соболев.
Абаскаль сменил Паоло Ваноли на посту главного тренера «Спартака» по окончании сезона. 9 июля испанский тренер проведет свой первый официальный матч у руля красно-белых.
В этом сезоне москвичи стали обладателями Кубка России, в финальном матче переиграв московское «Динамо» со счетом 2:1. Это позволило им принять участие в матче за Суперкубок. Соперником «Спартака» будет петербургский «Зенит», который, в свою очередь, выиграл чемпионство в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Изначально красно-белые планировали бойкотировать матч, но позже выступили с заявлением, в котором заявили о своем решении сыграть.