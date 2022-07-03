Соболев: сложилось приятное первое впечатление об Абаскале

«Считаю, что процентов на 95 готовы к сезону. Считаю, не только мне, а всем очень понравилось. Сложилось приятное первое впечатление о тренере. Изменилась ли тактика? Играем то с двумя, то с одним нападающим. Для меня особой разницы нет, играем в пять защитников или в четыре», – сказал Соболев.