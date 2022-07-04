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10 минут назад

«Зенит» подпишет контракт с Родригао

Евро-футбол.Руиещё 3

Защитник «Сочи» Родригао переходит в «Зенит».

«Зенит» подписал контракт с защитником "Сочи"
Фото: ФК "Сочи"ФК "Сочи"

По информации Legalbet, «Зенит» договорился с сочинским клубом о переходе бразильского защитника. «Сине-бело-голубые» уже обсуждают условия личного договора с Родригао.

26-летний защитник в минувшем сезоне принял участие в 31 встрече с учетом всех турниров, в которых три раза смог поразить ворота соперника и записать в свой актив одну голевую передачу. Согласно данным портала transfermarkt стоимость футболиста составляет три с половиной миллиона евро.

Ранее в «Зенит» уже перешел один представитель «Сочи», им стал нападающий Матео Касьерра.

Футбол,Зенит,
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