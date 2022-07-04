«Зенит» подписал контракт с защитником "Сочи"

По информации Legalbet , «Зенит» договорился с сочинским клубом о переходе бразильского защитника. «Сине-бело-голубые» уже обсуждают условия личного договора с Родригао.

26-летний защитник в минувшем сезоне принял участие в 31 встрече с учетом всех турниров, в которых три раза смог поразить ворота соперника и записать в свой актив одну голевую передачу. Согласно данным портала transfermarkt стоимость футболиста составляет три с половиной миллиона евро.