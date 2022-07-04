Защитник «Зенита» Сутормин объяснил неудачи клубов в еврокубках

«С нашим уровнем. В чемпионате мы играем в один футбол, в Европе уровень сопротивления выше. Не все с этим справляются. То, что это проблема, — факт. Но ее можно решить только благодаря упорной работе. Других вариантов нет. Мы должны быть готовы, что в любой момент еврокубки вернутся», — заявил Сутормин.