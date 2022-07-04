Защитник «Зенита» Сутормин объяснил неудачи клубов в еврокубках

Защитник «Зенита» Алексей Сутормин поделился мыслями о неудачных выступлениях российских клубов в еврокубках, передает «Спорт-Экспресс».
В прошедшем сезоне петербургский клуб сыграл на групповом этапе Лиги чемпионов, где сразился с «Челси», «Ювентусом» и «Мальме». «Зенит» занял третье место, что позволило команде Сергея Семака выйти в 1/16 финала Лиги Европы. Однако там клуб из Санкт-Петербурга по сумме двух матчей уступил испанскому «Бетису».
«С нашим уровнем. В чемпионате мы играем в один футбол, в Европе уровень сопротивления выше. Не все с этим справляются. То, что это проблема, — факт. Но ее можно решить только благодаря упорной работе. Других вариантов нет. Мы должны быть готовы, что в любой момент еврокубки вернутся», — заявил Сутормин.
2 мая стало известно о решении Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) об исключении сборной России из Лиги наций, а российских клубов — из еврокубков в сезоне-2022/2023. Также сборная России не была допущена на стыковых матчей за право сыграть на чемпионате мира — 2022.
Стоит отметить, что Россия гарантировала себе 10-е место в рейтинге УЕФА. Исходя из этого, российский клуб, который станет по итогам матчей Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона 2022/23 чемпионом, сможет напрямую попасть в групповой этап Лиги чемпионов-2023/24.
Ранее сообщалось, что бывший главный тренер ЦСКА Геннадий Костылев раскритиковал уровень иностранных футболистов, которые приезжают играть в Россию.