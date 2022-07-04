Форвард «Зенита» рассказал, как попрощался с Дзюбой

Нападающий петербургского "Зенита" Иван Сергеев рассказал о взаимоотношениях с экс-форвардом сине-бело-голубых Артемом Дзюбой.
"Когда Артем уходил, мы поcле "Нижнего Новгорода" нормально попрощалиcь. Он cказал: еcть мой номер, звони-пиши. В любой cитуации еcли что, cмогу-помогу. С Артемом у меня хорошие отношения. Мы с Дзюбой и на тренировках друг над другом подшучивали. Такой субординации на поле нет, но он меня старше, и я его как старшего уважаю. Дай бог, мы еще встретимся и поиграем друг против друга, а может, и за одну команду", - приводит слова футболиста "Матч ТВ".
27-летний Сергеев в минувшем сезоне провел за "Зенит" 15 матчей во всех турнирах, в которых отличился пятью голами и тремя результативными передачами. Вместе с командой он завоевал чемпионство в Российской премьер-лиге (РПЛ). Это четвертый подряд трофей петербургского клуба.
Ранее сообщалось, что Артем Дзюба отказался ехать в Китай за два миллиона долларов в год.