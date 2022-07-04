Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+30° в 
USD 55.09EUR 57.18
Войти в почту
1 час назад

Форвард «Зенита» рассказал, как попрощался с Дзюбой

Газета.Ruиещё 2

Нападающий петербургского "Зенита" Иван Сергеев рассказал о взаимоотношениях с экс-форвардом сине-бело-голубых Артемом Дзюбой.

Форвард «Зенита» рассказал, как попрощался с Дзюбой
Фото: Михаил Киреев/РИА «Новости»Михаил Киреев/РИА «Новости»

"Когда Артем уходил, мы поcле "Нижнего Новгорода" нормально попрощалиcь. Он cказал: еcть мой номер, звони-пиши. В любой cитуации еcли что, cмогу-помогу. С Артемом у меня хорошие отношения. Мы с Дзюбой и на тренировках друг над другом подшучивали. Такой субординации на поле нет, но он меня старше, и я его как старшего уважаю. Дай бог, мы еще встретимся и поиграем друг против друга, а может, и за одну команду", - приводит слова футболиста "Матч ТВ".

27-летний Сергеев в минувшем сезоне провел за "Зенит" 15 матчей во всех турнирах, в которых отличился пятью голами и тремя результативными передачами. Вместе с командой он завоевал чемпионство в Российской премьер-лиге (РПЛ). Это четвертый подряд трофей петербургского клуба.

Ранее сообщалось, что Артем Дзюба отказался ехать в Китай за два миллиона долларов в год.

Футбол,Артем Дзюба,Иван Сергеев,Зенит,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители