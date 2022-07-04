Главное фиаско Федуна в «Спартаке»: Гус Тиль уходит в ПСВ

История самого дорогого новичка «Спартака» Гуса Тиля в московским клубе заканчивается. По информации голландских СМИ, 24-летний атакующий полузащитник переходит в ПСВ. Речь идёт не о приостановке контракта голландца с красно-белыми и не об очередной аренде, а о полноценном трансфере. Как утверждает AD.nl, «Спартак» получит за Тиля всего €4 млн. Причём в эту сумму включены бонусы.

Фото: ЭДГАР БРЕЩАНОВ, «ЧЕМПИОНАТ» ЭДГАР БРЕЩАНОВ, «ЧЕМПИОНАТ»

Трансфер голландца – главное фиаско Леонида Федуна в «Спартаке». В августе 2019-го московский клуб купил Тиля у «АЗ Алкмар» за рекордные для себя €18 млн (по данным Transfermarkt). Потом получилось что-то вернуть за счёт аренд полузащитника во «Фрайбург» (€450 тыс.) и «Фейеноорд» (€1 млн). Но если суммировать заработанное, то выходит, что владелец красно-белых потерял на Гусе очень много – как минимум €12 млн. На эти деньги можно было, например, содержать фарм-клуб в ФНЛ два, а то и три сезона.

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Впрочем, в сложившейся политико-экономической ситуации руководство «Спартака» наверняка выжало максимум из трансфера Тиля. Сейчас голландец мог воспользоваться правилом ФИФА и просто прервать свой контракт на сезон-2022/2023. Договор полузащитника с московским клубом истекает летом 2024-го – понятно, что через год никто не дал бы красно-белым больше, чем ПСВ этим летом. Возвращаться в Россию для продолжения карьеры в РПЛ Гус не собирался.

Достижение Тиля в «Спартаке» – гол и два голевых паса в матчах с «Ахматом», а также один забитый мяч и одна результативная передача в игре с «Крыльями Советов». Больше голландец ничем не запомнился. И вспоминать его будут разве что из-за рекордной трансферной стоимости.

Зарема Салихова, жена Федуна, так рассказывала о трансфере полузащитника:

«Самое печальное – это покупка Гуса Тиля, который стал своего рода троянским конем для Томаса Цорна. Это самая дорогая и самая бесполезная для клуба покупка… Тиль был куплен с огромными переплатами и оказался бесполезен. Леонид Федун берёт этот трансфер на себя, но я понимаю, что ему просто показали парня и сказали, что он капитан в Голландии, что его можно будет продать за € 40 млн в будущем в тот же «Аякс». Никто не объяснил, что этот игрок не подходит команде».

В России голландец оказался вовсе не летучим, несмотря на мотивацию отработать зарплату в размере около €2 млн в год. Ещё одним, возможно, даже более сильным, ударом по трансферному потенциалу Тиля стал провал в Германии. Если в «Спартаке» надеялись увеличить стоимость полузащитника благодаря его выступлению в сильной лиге, входящей в топ-5 Европы, то просчитались. Гус сыграл всего семь матчей за «Фрайбург», а в основу попал и вовсе лишь однажды за целый сезон. Понятно, что после такого «перформанса» в Бундеслиге ни один клуб не захотел бы выкупать Тиля у красно-белых за серьёзные деньги.

Жизнь доказала: Гус – игрок только для чемпионата Нидерландов. Вернувшись в июле 2021-го на родину, он опять расцвёл. Напомнил всем, что действительно талантлив. По ходу прошлого сезона полузащитник даже лидировал в гонке бомбардиров Эредивизии. Луи ван Гал был настолько впечатлён игрой Тиля за «Фейеноорд», что стал вызывать его в сборную. Гус забил 21 мяч и сделал пять голевых передач в 49 матчах. Дошёл со своей новой командой до финала Лиги конференций, где «Фейеноорд» уступил «Роме» (0:1). Но при этом, будучи основным футболистом, экс-спартаковец ни разу не отличился на групповом этапе и в плей-офф ЛК.

Зарема Салихова, жена Леонида Федуна

«Голландский футбол очень специфичный. У Тиля голландская школа. Если он там феерит, значит, пусть там и играет. Если его выкупит, например, «Аякс» – отобьются вложенные в него деньги. Тиль — футболист для Голландии. Он там как рыба в воде».

С «Аяксом» не сложилось. Отбить затраты, судя по всему, получится в лучшем случае на треть. Кстати забавный факт: выросший в Амстердаме Тиль поиграет за все ведущие голландские команды, кроме «Аякса» – за «АЗ Алкмар», «Фейеноорд» из Роттердама и теперь за ПСВ из Эйндховена.

Помимо ПСВ, на Тиля претендовал «Антверпен». В СМИ появлялась информация о приезде полузащитника в Бельгию на переговоры с руководителями клуба – экс-игроками сборной Нидерландов Марком ван Боммелом (главный тренер) и Марком Овермарсом (технический директор). Проект в «Антверпене», судя по именам его участников, затевается мощный, тем не менее Гус отказался снова менять страну.

К сожалению, Тиль не сумел адаптироваться к нашей специфической лиге. Да и в «Спартаке» могли грамотнее вести карьеру голландца, подстроив игру и тактику под его сильнейшие качества. Но для ПСВ трансфер игрока уровня Гуса за € 4 млн – точно не риск.