Жезус перешел из «Манчестер Сити» в «Арсенал»

Бразильский нападающий Габриэл Жезус перешел из английского футбольного клуба "Манчестер Сити" в лондонский "Арсенал". Об этом в понедельник сообщила пресс-служба "Манчестер Сити".
"Было приятно играть за "Манчестер Сити", - сказал Жезус. - Я чувствую, что сейчас стал лучшим игроком, чем когда я пришел, и выиграть 11 трофеев было потрясающе. Четыре титула чемпиона Англии особенно важны для меня. Я хочу поблагодарить всех в "Сити" - тренера, моих товарищей по команде и болельщиков - за всю поддержку, которую они оказывали мне в течение последних пяти с половиной лет".
"Габриэл - фантастический профессионал, и я хочу поблагодарить его за то, что он дал "Манчестер Сити" с тех пор, как пришел сюда в 2017 году. Его тяжелая работа и преданность этому клубу не подлежат сомнению. Он был блестящим игроком, и я не сомневаюсь, что его дальше ждет успех", - сказал спортивный директор команды Чики Бегиристайн.
Жезусу 25 лет, всего он провел за "Манчестер Сити" 236 матчей, в которых забил 95 голов и отметился 46 результативными передачами. Нападающий является чемпионом Бразилии и обладателем Кубка Бразилии в составе "Палмейраса", а также четырехкратным чемпионом Англии, четырехкратным обладателем Кубка футбольной лиги, двукратным победителем Суперкубка Англии и обладателем Кубка Англии.