Жезус перешел из «Манчестер Сити» в «Арсенал»

"Было приятно играть за "Манчестер Сити", - сказал Жезус. - Я чувствую, что сейчас стал лучшим игроком, чем когда я пришел, и выиграть 11 трофеев было потрясающе. Четыре титула чемпиона Англии особенно важны для меня. Я хочу поблагодарить всех в "Сити" - тренера, моих товарищей по команде и болельщиков - за всю поддержку, которую они оказывали мне в течение последних пяти с половиной лет".