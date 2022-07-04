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36 минут назад

ЦСКА предложил новый контракт защитнику Магнуссону, покинувшему клуб

Газета.Ruиещё 6

Московский ЦСКА предложил новый контракт исландскому защитнику Хердуру Магнуссону, который покинул команду несколько недель назад после завершения срока соглашения, сообщает Sport24.

ЦСКА предложил новый контракт своему защитнику
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Магнуссон выступал за ЦСКА с 2018 года. Всего в майке армейского клуба защитник сыграл 92 игры, в которых ему удалось забить пять мячей и сделать одну результативную передачу. Футболист покинул клуб по истечению срока контракта, который клуб с Магнуссоном решил не продлевать. При этом сам игрок выражал желание продолжать играть.

При этом к исландскому игроку проявляли трансферный интерес «Торпедо», «Краснодар», а так же ряд европейских клубов.

21 июня Международная федерация футбола (ФИФА) продлила разрешение легионерам, выступающим в Российской премьер-лиге (РПЛ), приостанавливать свои контракты до 30 июня 2023 года. Вчера этим правом воспользовались сразу двое игроков ЦСКА — Чидера Эджуке и Арнор Сигурдссон.

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер ЦСКА Геннадий Костылев раскритиковал уровень иностранных футболистов, которые приезжают играть в Россию.

Футбол,Арнор Сигурдссон,Геннадий Костылев,Торпедо,
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