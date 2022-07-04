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1 час назад

Защитник «Црвены Звезды» может перейти в «Зенит»

Свободная пресса

Петербургский «Зенит» хочет усилить центр обороны текущим летом. Новичком «сине-бело-голубых» хочет стать защитник сербской «Црвены Звезды» Страхиня Эракович.

Защитник «Црвены Звезды» может перейти в «Зенит»
Фото: ReutersReuters

Как утверждает Mozzart Sport, клуб из Белграда уже отклонил первое предложение «сине-бело-голубых» по поводу трансфера 21-летнего игрока. «Зенит» предложил за футболиста 8 миллионов евро, а сербы хотят получить не менее 12-и миллионов.

Издание отмечает, что новый раунд переговоров между «Зенитом» и «Црвеной Звездой» состоялся 3 июля, когда сербский клуб приезжал в Россию для проведения товарищеского матча.

Напомним, текущим летом состав «Зенита» пополнил форвард «Сочи» Матео Кассьерра.

Футбол,Зенит,
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