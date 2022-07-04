Защитник «Црвены Звезды» может перейти в «Зенит»

Петербургский «Зенит» хочет усилить центр обороны текущим летом. Новичком «сине-бело-голубых» хочет стать защитник сербской «Црвены Звезды» Страхиня Эракович.
Как утверждает Mozzart Sport, клуб из Белграда уже отклонил первое предложение «сине-бело-голубых» по поводу трансфера 21-летнего игрока. «Зенит» предложил за футболиста 8 миллионов евро, а сербы хотят получить не менее 12-и миллионов.
Издание отмечает, что новый раунд переговоров между «Зенитом» и «Црвеной Звездой» состоялся 3 июля, когда сербский клуб приезжал в Россию для проведения товарищеского матча.
Напомним, текущим летом состав «Зенита» пополнил форвард «Сочи» Матео Кассьерра.