Защитник «Црвены Звезды» может перейти в «Зенит»

Как утверждает Mozzart Sport, клуб из Белграда уже отклонил первое предложение «сине-бело-голубых» по поводу трансфера 21-летнего игрока. «Зенит» предложил за футболиста 8 миллионов евро, а сербы хотят получить не менее 12-и миллионов.