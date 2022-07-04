«Барселона» бесплатно подписала Кристенсена

«Барселона» объявила о трансфере защитника Андреаса Кристенсена.

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Футболист перешел в каталонский клуб на правах свободного агента после истечения срока контракта с «Челси». Срок соглашения между датчанином и «Барсой» рассчитан до 2026 года.

В контракте Кристенсена с клубом прописаны отступные в размере 500 млн евро. В четверг, 7 июля, защитника представят в качестве игрока каталонского клуба.