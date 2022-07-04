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54 минуты назад

Тен Хаг убедил Эриксена перейти в «МЮ»

Евро-футбол.Ру

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг убедил полузащитника Кристиана Эриксена перейти в свою команду. Согласно информации от журналиста Фабрицио Романо, переговоры с нидерландским специалистом оказали ключевое влияние на решение Эриксена перебраться на «Олд Траффорд».

Тен Хаг убедил Эриксена перейти в «МЮ»
Фото: ReutersReuters

Напомним, Эриксен сегодня уже уведомил «Брентфорд» о том, что собирается присоединиться к «Манчестер Юнайтед». С «красными дьяволами» датчанин должен подписать контракт сроком на три года.

Эриксен ранее также был интересен «Тоттенхэму», но бывший клуб Кристиана решил выйти из гонки.

В прошлом сезоне датчанин забил один гол в английской премьер-лиге за «Брентфорд».

Футбол,Фабрицио Романо,Кристиан Эриксен,Манчестер Юнайтед,
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