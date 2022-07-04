«Тоттенхэм» сделал запрос «Барселоне» по Депаю

«Тоттенхэм» запросил «Барселону» о стоимости трансфера нападающего Мемфиса Депая.

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«Барселона» будет готова продать голландца, если поступит предложение в размере около 20 миллионов евро, сообщает SPORT. В каталонском клубе не верят, что Депай сможет стать игроком основного состава в следующем сезоне.

Тем не менее, после приобретения Ришарлисона, Депай вряд ли сможет получить много игрового времени в лондонском клубе. По всей видимости, наставник «шпор» Антонио Конте рассматривает голландца как игрока ротации, говорится в сообщении.